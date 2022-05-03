香港疫情漸趨穩定，香港特首林鄭月娥今（3日）表示，亞博館明（4日）將轉為備用狀態，最後一批大陸醫護隊也將於本週離開香港。
林鄭月娥今在行政會議前見記者時表示，港府部門大部分服務已恢復正常。她說，香港公立醫院目前約有1300名病人住院，6人在加護病房，目前每日平均有75人入院。香港醫管局先前出現多名同事確診，98％曾染疫的員工已重回崗位，醫管局服務恢復正常。
林鄭月娥提到，亞博館明日將轉為備用狀態，最後一批大陸醫護隊將於本週離港，港府7日將舉辦歡送會，向他們表示感謝。
香港疫情漸趨穩定，香港特首林鄭月娥今（3日）表示，亞博館明（4日）將轉為備用狀態，最後一批大陸醫護隊也將於本週離開香港。
林鄭月娥今在行政會議前見記者時表示，港府部門大部分服務已恢復正常。她說，香港公立醫院目前約有1300名病人住院，6人在加護病房，目前每日平均有75人入院。香港醫管局先前出現多名同事確診，98％曾染疫的員工已重回崗位，醫管局服務恢復正常。
林鄭月娥提到，亞博館明日將轉為備用狀態，最後一批大陸醫護隊將於本週離港，港府7日將舉辦歡送會，向他們表示感謝。
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