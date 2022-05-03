台中市一名陳姓婦女在網路平台聊天室認識陌生網友介紹博弈網站，稱能破解博弈網站本期中獎號碼，經成功取信後，提供一組銀行帳戶，指示將款項存入該帳號即可參與投注，陳婦臨櫃欲匯出11萬元至疑似人頭帳戶，郵局察覺有異，聯絡派出所員警前往協助，經警方及郵局說明後，成功阻詐11萬元。

「這個匯款帳戶一天內遭多筆大量金額存入且立即提領，疑似警示帳戶」，郵局人員機警發現有異立即報警請求警方協助。

這名56歲陳姓婦人到郵局臨櫃要提領11萬元，匯款至疑似人頭帳戶，郵局行員驚覺有異立即報案。

警員鮑其明獲報後立即到場了解，陳姓婦女表示，在臉書聊天室認識陌生網友介紹一博弈網站，該網友稱能破解博弈網站本期的中獎號碼，經成功取信陳姓婦人後，該網友提供一組銀行帳戶，指示婦女將款項存入該帳號即可參與投注。

陳婦不疑有他，前往郵局準備匯款11萬元，郵局行員發現該匯款帳戶一天內遭多筆大量金額存入且立即提領，疑似警示帳戶，立即報警請求警方協助。

經警方解釋後，確認是詐騙集團使用的詐騙手段無誤，婦女才恍然大悟接受自己差點遭詐騙的事實，同時感謝警方及行員即時幫忙，保住辛苦的血汗錢。

霧峰分局長李建興表示，幸經郵局行員機警通報民眾遭詐騙，第一時間攔阻民眾匯款詐欺帳戶，警銀聯手阻詐、展現警民合作精神，並呼籲民眾如接到疑似詐騙電話，須保持冷靜並秉持「一聽、二掛、三查證」原則，利用165反詐騙電話查證，避免自身錢財遭歹徒詐取，警民合作守護民眾財產安全。