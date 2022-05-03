昨日傳出台大確診學生住進會議室，引起外界關注。據了解，該名學生昨日晚間台北市政府衛生局接走並安置。台大今(3)日則再度發出聲明，指出自疫情升溫以來，在未全校停課的狀況下，學生宿舍為校內最大群聚場所，學校如同所有大專院校一樣，皆已遇到安置上的難題。

台大表示，校內住宿組同仁已不眠不休一個月，處理住宿生確診者及密切接觸者的移出與轉置。按照教育部現行指引，除中重症確診個案外，其餘不得送往醫院、集中檢疫所、加強型防疫旅館或防疫旅館，且輕症和居家隔離者以「返家」照護和隔離為原則。

台大指出，因學期中無法清空校內宿舍作為隔離宿舍，已承租捷絲旅尊賢會館全棟作為住宿生密切接觸者的隔離宿舍，現正洽談包棟外地館舍作為住宿生確診者的隔離宿舍，初估於學期末前需投入近千萬元經費照護住宿同學，校方責無旁貸。

台大提到，然因政府收納確診者的居處有限，對於需隔離的本地住宿生，本校均按教育部指示，勸導其返家隔離，但無法強迫同學。學校的捷絲旅密切接觸者隔離宿舍須將有限資源使用在境外生、離島生、遠地生等返家有困難的同學身上。

台大說，故在資源有限的狀況下，學校僅能在符合防疫規範及現有防疫量能之下，將未返家的確診者安置於宿舍公共空間內。光是5月1日、2日，本校即有86人確診，其中包含學生社團因大型聚餐活動導致確診，並匡列超過20位密切接觸者的突發事件。

台大稱，在捷絲旅隔離宿舍量能不足、資源有限的狀況下，學校僅能先安置同學於宿舍地下室（原有健身房、休憩區者），並提供帳棚、睡袋、飲水等因應，等待陸續移出。學校的住宿組輔導員亦透過通訊軟體（如Line）或電話聯繫、關心同學，絕無不理會同學的情事。

台大強調，將持續呼籲同學在學期結束前：1. 按教育部指引，本地生確診者及密切接觸者應盡量返家進行隔離。2. 同學需減少大型聚餐等脫下口罩長時間群聚的活動。