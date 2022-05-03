百萬YouTuber理科太太(陳映彤)與台裔美籍藥劑師老公John婚姻生變，於去年底正式終結5年婚姻，如今兒子留在她身邊，母子倆每周跟人在美國的John視訊，因理科太太現年不過35歲，許多粉絲關心她未來對於感情的態度，理科太太也吐露進度，並表示前夫「比我更需要有人照顧」。

理科太太與理科先生John結束5年夫妻情，據《三立新聞網》報導，兩人當時光是協議離婚就花了2年，她坦言塵埃落定後，真的鬆了口氣，想到當初下此決定，理科太太覺得最辛苦的，是不太能接受離婚這件事，總想著「難道沒辦法繼續努力看看嗎？」，直到認清雙方認知真的差距太大，現實就是無法走下去，才下定了決心。

理科太太透露，在正式離婚前，她看了很多相關書籍，也做諮商，花了1年半時間跟自己和解，認為諮商的目的不是讓人看開，「而是帶領你用另一個視角去看」，坦言過去的她其實不快樂，如今看著前夫用自己的價值觀跟想法做事情，會覺得他的想法也沒錯，「可是我們就是不一樣」，如今離婚半年，理科太太不急著談戀愛甚至再婚，只想先享受單身，也坦言同時兼顧育兒跟公司，「沒辦法有多的心力」，倒是很祝福前夫趕快覓得另一半，「他比我更需要有人照顧」。

理科太太吐露，過去她過著馬拉松式的生活，步調很快，如今試著照顧自己多一些，調整生活的速度，飲食、休息時間都規律改變，以防自己突然倒下，如今有休假時間，理科太太就帶兒子出去玩，過去的她可是連休假都想著工作，又得照顧小孩，生活最後反倒搞得一團亂。

如今兒子也4歲多，讓理科太太覺得輕鬆不少，如今可以跟孩子一起吃飯、聊天，還能帶他玩滑板車、騎腳踏車等，能做的事情很多，「不像以前我都在照顧他，把自己搞得很緊張」，至於夫妻倆離婚的事情，理科太太選擇慢慢讓兒子知道，「我不希望等他長大才知道，所以就在他每個成長階段跟他講一點」。