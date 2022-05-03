豐興(2015)周二(5月3日)開出本周內銷盤價，盤價跌勢延燒，本周豐興國內廢鋼收盤價繼上周末(4月30日)跌300元後，每噸再下跌300元，鋼筋基價每噸下跌500元，廢鋼、鋼筋連兩周下跌。型鋼產品平盤，型鋼已連六周平盤。

國際原料價格下跌，買盤觀望，出貨稍放緩，回顧上次4月25日盤價，鋼筋止步連三周平盤，鋼筋基價每公噸下跌400元，型鋼產品則平盤。

跌勢延燒，本周豐興廢鋼收購價從上周末降為1.41萬元，再降300元至每公噸1.38萬元，鋼筋從2.47萬元續降至為每公噸2.42萬元，鋼筋連2周下跌，型鋼產品則維持為每公噸2.94萬元，連6周持平。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼跌勢持續，本周從每公噸560美元續跌為540美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價由540美元續跌至每公噸510美元，日本2H廢鋼、美國貨櫃廢鋼連4跌，澳洲鐵礦砂則由每公噸143美元轉漲至146.2美元。

關於第二季利差會不會擴大且再往上走？豐興表示，將取決於國際原料、產品售價導致，今年4月國際原料行情回落，若國際因素比較大，公司也會調整售價因應。目前來看，短期盤價高檔修正，而長期需求仍在，加上碳中和效應，在供給不高情況下，廢鋼等盤價仍有走高的情況存在。

外資續賣超，加上鋼鐵、大盤頹勢，周二豐興股價開低走低，持續在3月初以來的近兩個月低點徘徊。