根據上海市官方3日表示，統計2日新增本土新冠肺炎確診病例274、無症狀感染者5395例，合計5669例的總數較前一天再出現下降。其中155例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，117例確診病例和5324例無症狀感染者在隔離管控中發現，並新增境外輸入性新冠肺炎無症狀感染者1例，在閉環管控中發現。

據澎湃新聞引述上海市衛生健康委副主任趙丹丹說，近期聚焦重點、分區分級，對封控區、管控區、防範區實施「核酸＋抗原」的組合篩查。依據階段性篩查結果，2日全市共劃分封控區1萬3819個，涉及人口數254萬人；管控區2萬2317個，涉及人口數約538萬人；防範區5萬6699個，涉及人口數1547多萬人。

另截至2日24時，在定點醫療機構接受治療的重型患者488例、危重型88例。新增本土死亡病例20例，平均年齡83.95歲，主要是20位患者合併有多種急慢性基礎疾病和晚期腫瘤。