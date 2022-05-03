展霖生化基因公司實際負責人陳柏良，涉嫌持偽造的台北醫學大學簽署合作意向書，虛構不存在的「賈博士團隊」，透過中間人徐國峰佯稱可投資牛樟芝新藥，詐騙西門町富商吳振隆3億5569萬多元。台北地檢署3日依詐欺、偽造文書等罪起訴陳男、徐男及共犯王鵬飛、紀仁和共4人。

遭陳男等人詐騙超過3億的富商吳振隆，綽號「古錐董」，多年前從北市西門町服飾業起家，接著投入不動產市場致富，除買下西門町好樂迪整棟大樓，還曾在東森電視股權爭奪戰中擔任金主，身價上看百億。

檢調查出，陳嫌在2014年至2016年間，涉嫌偽造2份上述產學合作意向書，取信於被害人，佯稱擁有賈博士團隊先進技術，前景可期，未來還可申請專利，前後詐財3億多元。

後來被害人向台北醫學大學求證，才發現北醫根本沒有跟這些公司簽署意向書，「賈」博士原來是「假」博士，於是氣得向檢調檢舉提吿。