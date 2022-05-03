【旅遊經 編輯部報導】

南橫公路是台灣3條東西橫貫公路建設之一，於1968年7月動工，跨越玉山、中央山脈，連通高雄、台南、台東，歷時4年4個月，於1972年10月通車，因2009年莫拉克風災導致南橫公路道路中斷，高雄市長陳其邁表示，非常感謝無名英雄們在13年漫長歲月，打通15個明隧道、23個橋梁，南橫公路5/1全線有條件復通，從最南的梅山向陽段全面恢復通車，真的非常不簡單，並以電影「不可能的任務」形容工程的險峻與不易，也重現南橫風華新篇章！

高雄市長陳其邁日前（30）日陪同行政院長蘇貞昌出席「台20線南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通」祈福典禮，見證南橫公路復通歷史性的喜悅時刻。典禮於高雄天池及台東埡口兩會場同步視訊舉行，象徵撥開雲霧、南橫再起，重新串連高雄、台東二縣市。

埡口知名雲海

公路沿線較為知名的風景點有：甲仙化石館、寶來溫泉、少年溪、梅山口原住民展覽館、天池、檜谷、埡口雲海、利稻風情、碧山溫泉、天龍吊橋、霧鹿櫻花、霧鹿峽谷、新武呂溪魚類保護區等。南橫復通、交通更便利外，陳其邁也樂見高雄的好山好水，以及愛玉、芒果、梅子、咖啡、蔬菜等整體觀光、特產發展指日可待。他表示，南橫公路沿線包含諸多觀光景點，形容「一生必來旅遊勝地」，推薦與心愛的人一同打卡旅遊追風、追美景。

台20線南橫公路復建作業完工除了大幅提昇抗災能力與當地交通服務水準。同時，亦促進東、西二端當地農特產品順利運輸，復甦當地生活型態與休憩產業，並帶動旅行近山及親山活動，不僅飽覽南橫山巒疊嶂美景，開啟中之關古道健行熱潮，亦可登爬南橫庫哈諾辛山、塔關山及關山嶺山3座百岳名山。

請用路人注意，《梅山口至向陽路段》通行規範──

※.開放通行車種：包括：未滿5噸貨車、9人座以下客車，以及大型重機及機車。※.開放通行時間：梅山口管制站、向陽管制站A.上午07:00-下午14:00，二端設立車牌辨識系統，車輛必需完成辨識車號登記後方可進入；下午15:00，由保全人員及地方警察單位協助大關山隧道兩側隧道口往梅山口端及向陽端進行勸離用路人，下午17時前全部淨空。另外，星期二、星期四為管制日不開放通行。

圖片：高雄市政府提供