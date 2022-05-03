【旅奇傳媒/編輯部報導】夏天來了就要去海灘消暑一下！對於所有喜歡海洋、喜歡臺東的好朋友今年夏天絕對不能錯過臺東杉原灣，夏天就是屬於臺東的季節，日前剛結束的慢食節，加上4月至10月的臺東縣最美星空活動，5月份為期15天的東浪嘉年華，以及7、8月份緊接著的臺灣國際熱氣球嘉年華，讓今年臺東的夏天可說是「陸海空大串聯」，讓夏天的臺東更多采多姿！

東浪嘉年華活動項目-臺灣SUP競速挑戰賽。 圖：臺東縣政府／提供

臺東擁有全臺灣最長的176公里海岸線，擁有絕佳的條件打造東海岸成為太平洋海域遊憩廊道，臺東以真實自然的慢經濟模式帶動觀光，天然優美的杉原灣就是辦理海域活動的最佳基礎；臺東縣政府自去年8月重新開放杉原灣海水浴場，以【打開杉原灣】為主軸，11月首度辦理「臺灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華」，包括SUP競速和沙灘排球挑戰賽、親子沙雕、大型風箏展演，並運用杉原灣獨特的天然環境辦理「最美星空音樂會」等活動，活動廣受好評詢問度不斷。

▲臺灣SUP競速挑戰賽，召集各方好手展現海上英姿。 圖：臺東縣政府／提供

今年為延續這股熱潮，讓民眾可以在杉原灣持續享受夏日沙灘活動，今年臺東縣政府特地在5月14日至5月28日夏日戲水季節裡盛大推出【東浪嘉年華】，活動規劃15項沙灘及海上遊憩活動，及娛樂漁船海上導覽等，同一時間在杉原灣建物大廳內舉辦【杉原之心－海洋生態繪本展】，近日也積極推動生態導覽培訓課程，開設培力工作坊培育在地導覽員，協助推廣海洋保育及生態旅遊，歡迎想親海近海的民眾來體驗臺東多元的海上活動。

▲大型風箏展演讓杉原灣的天空絢爛繽紛。 圖：臺東縣政府／提供

臺東縣政府表示，杉原灣的一沙一水都是臺東縣民最珍貴的資產，為兌現去年年底美麗灣仲裁後還山、還海的承諾，半年來積極投入杉原灣活化工程，在杉原海水浴場部分，除已完成木棧道修繕及周邊設備改善工程，並設置浮球警戒線、劃設安全戲水區域、進駐合格救生員及救生設備，確保遊客安全，讓民眾來到杉原灣不僅能在整片蔚藍大海戲水，也能腳踏沙灘享受赤足踏浪的灼熱觸感。

大型風箏展演將帶來吸睛演出。 圖：臺東縣政府／提供

而在去年接連舉辦的【最美星空音樂會】及【東浪嘉年華】活動，著實完美呈現杉原灣美景美聲的雙重享受，也讓杉原灣逐步邁向令人嚮往的沙灘渡假天堂，讓【打開杉原灣】的瞬間，就像來到一個秘境天堂。

今年邁入第二屆的東浪嘉年華也將有嶄新的規劃，從5月14日至5月28日為期15天，共有15項沙灘及海上遊憩活動等著大家一起來體驗，無論想體驗獨木舟、帆船、SUP及風浪板等海上遊憩活動，抑或是參與杉原灣賞星迎曦、大型風箏展演、沙灘電影院、親子沙雕、沙灘瑜珈以及海洋音樂會等沙灘遊憩體驗，都可以在這次東浪嘉年華完成。

▲多達15項沙灘及海上遊憩活動，邀您來體驗。 圖：臺東縣政府／提供

去年辦理之初就廣受大眾好評的兩項賽事【臺灣沙灘排球挑戰賽】及【臺灣SUP競速挑戰賽】，尚未開放時詢問度就已不斷，今年亦延續熱潮持續辦理，同時在4月21日已開放民眾報名體驗，主打台灣極少數真正且實際在海邊白沙中舉辦的排球賽事，更首次在開放性水域舉辦SUP競賽，除了兩種不同型態的台灣挑戰賽外，大型風箏展演也將在5月14、15兩天展開，在杉原灣的現場也將呈現五顏六色的絢麗景象，由亞洲國際風箏聯合會連續兩年在台東杉原灣舉辦大型風箏展演，現場放飛超過30隻大型風箏、各種造型的巨型風箏，出現在台東天空，為東海岸杉原灣，增添更多美麗色彩，讓民眾享受被大海環繞的感覺，絕對是此生最難忘的體驗！

活動也首次加入了「藍色公路微旅行」，從富岡漁港搭乘藍色水路悠遊沿海北上至都蘭鼻，沿著太平洋海岸線來趟乘風而行的微旅行，在初夏時光提供一個輕鬆、悠閒，同時具寓教於樂之意義，適合闔家出遊的台東藍色公路Mini Trip，讓民眾一睹東海岸之美，台東縣政府也說明，為了給民眾極大的夏日海洋風情的享受，活動期間以優惠的價格，提供民眾最值回票價的海洋體驗，活動期間以低價優惠限量報名登記，值得體驗的機會絕對不能錯過！

【2022東浪嘉年華】將帶給杉原灣許多新的海洋發展契機，豐富民眾想要親海近海的選擇，民眾來到臺東體驗的不僅僅是單一的海域及沙灘活動，更能感受臺東多元的海洋城市面貌，從5月14日至5月28日盛大登場的【2022東浪嘉年華】將盼用滿滿正能量為台灣疫情祈福，期盼未來全世界熱愛環保、生態、文化、喜愛海洋的旅人，都能享受體驗臺東的慢活，台東值得您一來再來， 2022在杉原灣將帶給你滿滿的歡樂夏日時光！

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