警方幫忙找到黃姓男子，家屬相當感激。（警方提供）

台中市太平區黃姓男子日前負氣騎車離家，兩天後深夜出現在新社區，轄區警方獲報後協尋，隔一天早上在某超商前發現一名身形憔悴，並呆坐椅子休息的男子，確認身分後無誤，員警立即聯絡家屬前來帶返家。

東勢警分局指出，4月30日接獲太平分局通報緊急協尋54歲黃姓男子，稱黃男於4月27日凌晨由太平區家中騎乘重機車負氣離家出走，29日晚上22時出現在新社區蹤跡。

新社分駐所所長藍忠明、警員李亦騏接獲通報案，立即於轄內搜尋有無黃男蹤跡，30日10時許在轄區超商前發現黃男身形憔悴呆坐超商外椅子休息，員警立即聯絡家屬前來帶回。黃男家屬對東勢分局員警找到家人深表感謝。

東勢警分局表示，主動關懷及協助救護民眾是警察的職責，但仍呼籲民眾，家屬之間難免因立場不同，偶有發生爭執，多以冷靜理性表達代替相互責罵，理解雙方不同立場與觀點，藉由良性溝通才能真正解決問題。