大陸官媒新華每日電訊3日報導，大陸聯防聯控機制專家權威解答「動態清零」和「零感染」。衛健委副主任李斌表示，面對Omicron等變異株挑戰，在豐富防控實踐中，中國積累了一套卓有成效的防控措施，因時因勢對防控措施不斷優化升級。但「『動態清零』不是絕對的『零感染』」。大陸衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年說：「『動態清零』的核心內涵是快速發現疫情，快速採取一系列措施阻斷疫情持續性的社區傳播。」中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友說：「『動態清零』是對發生的新冠肺炎疫情，發現一起、撲滅一起。疫情發現得越早，疫情規模越小，就越容易做到『動態清零』。」

李斌表示，「動態清零」最大限度保護了人民群眾的生命安全和身體健康，最大限度減少了疫情對於國家整體經濟社會發展的影響，路子是對的，效果是好的，是中國防控疫情的制勝「法寶」。

大陸衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅說：「一旦發生疫情，我們會選派高水準專家團隊趕赴當地，與當地專家共同形成專家組。」指導地方按照集中患者、集中專家、集中資源、集中救治的原則，將患者全部收治到高水準的定點醫院進行治療。

她表示，下一步要注重識別重症的高危因素，推動治療關口前移，選定綜合能力強、救治水準高的醫院作為定點醫院，並對重症患者實施清單式管理，實施「一人一策」的個性化診療方案。