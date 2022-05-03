日本與泰國2日簽署「防衛裝備品暨技術轉移協定」，讓日本出口防衛裝備品到泰國成為可能，此舉有因應強化霸權主義行動的中國，在日泰安全保障領域強化合作的意圖。

日本讀賣新聞報導，日本首相岸田文雄2日在出訪地泰國的總理府，跟泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）進行領袖會談。

兩人在會談中同意簽署日本可出口防衛裝備品的「防衛裝備品暨技術轉移協定」，日泰政府並在雙方首相與總理出席見證下完成簽署儀式。

岸田在會談後聯合記者會上表示，「這是朝擴大安全保障合作方面重大的一步」；帕拉育則說，來自日本的投資將對泰國防衛產業帶來助益。

這項協定有因應強化霸權主義行動的中國，在日泰安全保障領域強化合作的意圖。日泰政府接下來將持續就具體的裝備品出口進行協議。

日本至今已跟美國、英國、澳洲等11國，簽署與上述相同的協定。

泰國是今年亞太經濟合作會議（APEC）主席國。岸田與帕拉育在會談中觸及俄羅斯入侵烏克蘭議題時，一致同意「在任何地區都不允許侵害主權與領土整體性，也不允許以武力片面改變現狀」，雙方也反對以大規模殺傷性武器進行威嚇甚至使用。

日泰對中國強化發展海洋的南海問題，也確認彼此將緊密合作。

共同社中文網報導，泰國未參與對俄羅斯經濟制裁，採取中立立場。岸田在記者會上強調，「（日泰）就在任何地區都不允許憑藉力量單方面改變現狀，達成了共識」，但避免談到俄羅斯。他還高度肯定了泰國政府的人道主義支援。

會談中，日泰在向受俄羅斯持續進攻的烏克蘭及周邊國家提供人道主義支援方面，確認進行合作。日本也決定提供500億日圓（約新台幣113.5億元）貸款的財政協助，用於泰國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施。