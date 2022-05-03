高雄市2日實施滿6歲國小生接種莫德納疫苗第1劑，首波從偏鄉4校開跑，接種率約47％。有外縣市國小生傳出施打疫苗後，身體出現不適反應。高雄市長陳其邁今（3）日指出，高市府都有在監控，截至目前無異常狀況。

教育局昨表示，第一波接種有小坪、茂林、多納、新發國小4校，各接種場地已事先由衛生局現場場勘，確認接種地點、動線，學生總數150人，其中接受疫苗施打70人，施打率約47％，學生可視自身需求與個人意願接種。

針對有其他縣市國小學童施打完疫苗後，身體出現不適，高雄是否有出現類似狀況？陳其邁強調，市府都有在監控，目前沒有異常狀況。教育局則補充說，除1、2位情緒較緊張外，其餘都順利完成施打，學校也於施打時放置玩偶、播放音樂等，讓學生心情紓解。

陳其邁日前指出，以醫學角度來看，打疫苗是傳染病防治最有效的方法，施打疫苗利大於弊，且疫苗經過專家審查，安全性高，資訊也明確清楚，請家長綜合考量時，按照專家和醫師的建議施打。