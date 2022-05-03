德快篩試劑30元被指假消息 高嘉瑜「劃重點」回嗆陳時中

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，德國有一劑30元的快篩是假訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。 民進黨立委高嘉瑜今受訪回嗆陳時中說，她原文是「德國幾乎天天快篩」，要表達快篩是德國人日常生活一部分。

她強調，希望指揮中心讓人民可以在網路上快速取得快篩試劑、血氧機等防疫物資，且價格與國外同步。

高嘉瑜說，現在民眾最關心怎麼買得到便宜的快篩試劑，很多在德國的台灣人發布的影片，可以看到單劑價格低於1歐元（約台幣31元）就買得到，網路通路也從0.89歐元到5歐元價格不等。

高嘉瑜強調，他們從頭到尾就是強調，有人天天快篩，把快篩當作生活一部份，昨天也有在德國部落客分享，公司就是每天都要快篩才能上班，確實德國有些職業是有要求的，也可能是有些家庭比較謹慎發現小朋友上課之前都會快篩，每個人看法想法不一樣。

高嘉瑜也說，很多朋友反應，想要從國外寄快篩劑或血氧機回台，行政手續費等就高達2000元。

此外，高嘉瑜表示，很高興指揮中心已要讓核准唾液快篩試劑輸入，未來可能有其他廠商也有需求，盼讓人民有更多選擇，價格也更優惠。