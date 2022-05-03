台中市建設局啟動東勢、北屯兩處新建納骨塔委外規劃設計作業。東勢區新建納骨塔預計新增3000多格納骨櫃位、2萬7000格骨灰櫃位。（示意圖由建設局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市人口快速成長，多數行政區的納骨塔均達到飽和，台中市建設局、民政局攜手啟動新建納骨塔工程；建設局長陳大田3日表示，東勢區第1公墓和北屯區第28公墓2座新建納骨塔，將啟動委外規劃設計招標，除了落實綠色環保殯葬、公墓公園化等理念，盼未來能緩解全市納骨塔櫃位不足問題。

民政局指出，台中市目前共有168處公墓園區，有94處仍在使用，另有35座納骨塔、其中2處已停用。為因應山海屯都區的殯葬需求，民政局請建設局協助興建外埔納骨塔，預計今年可完工、明年啟用；太平、北屯及東勢區三處新建納骨塔，今年也將陸續啟動規劃設計作業，總工程經費耗資近11億元，預估完工後將可增設逾10萬個骨灰櫃位。

陳大田表示，「東勢區第一公墓納骨塔新建工程」總預算3.25億元，殯葬園區透過「來者以遊、生者以慰、逝者以安」的在地追思精神為概念作規畫，「北屯區第28公墓新建納骨塔」總預算7.5億元，則以傳統文化融入現代思維，進行生命最終殿堂的規畫。

陳大田說，北屯區新建納骨塔工程，更將松竹一路350巷拓寬取直，未來將可緩解清明節湧入納骨塔的大量人潮，不再因巷道窄小蜿蜒而影響交通，盼藉此滿足民眾治喪所需，全力提升殯葬服務品質。

建設局表示，2案均在規劃設計階段，東勢區新建納骨塔預計新增3000多格納骨櫃位、2萬7000格骨灰櫃位，北屯區新建納骨塔預計增加6000多格納骨櫃位及5萬1000多格骨灰櫃位。

建設局指出，整體規劃預計年底前完成，並辦理工程發包作業，讓市民擁有乾淨、舒適、便捷的殯葬環境，逝者有所依歸：並逐步落實「節葬、潔葬、簡葬」綠色環保殯葬及「公墓公園化」理念，將公墓遷葬於納骨塔，增加公園綠地環境。