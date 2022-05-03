本土新冠疫情再升溫，國內再掀快篩試劑之亂。國民黨上午批評，國內快篩試劑每劑進價成本約在59至79元之間，但民進黨政府每劑卻要賣人民100元，根本把人民當「盤子、冤大頭」，也質疑中間利益流向不明。

國民黨副秘書長王育敏表示，當前快篩試劑配售有「價格太貴，發放速度不迅速，數量不足夠」3大亂像，疫情當前，每天染疫人數持續上升，快篩試劑配售這麼慢、又貴，老百姓要怎麼保護自己？政府不應讓老百姓一劑難求。

王育敏說，現在要快篩陽性，才能到醫院PCR，但若老百姓根本拿不到快篩試劑，要如何去醫院求助？難道只能自主應變？

國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，國內各縣市採購快篩試劑，高雄市與桃園市每劑59元、台北市79元，但老百姓卻要1劑100元；美國與新加坡免費送快篩劑，國人卻要排隊買特別貴的，被政府與廠商聯合搶錢、當冤大頭？

對於衛福部長陳時中解釋每劑快篩試劑賣百元是因為國內缺貨，王鴻薇更質疑，台灣市售快篩劑1劑從來沒有低於200元，等於放任廠商來賺暴利不是從現在才開始，現在大家搶快篩試劑，政府還把老百姓當「盤子」。

國民黨立院黨團副書記長李德維質疑，現在政府採購快篩試劑每劑59元，卻賣100元，價差41元扣掉管銷費用後，其中數十億的錢跑去哪裡？

王鴻薇說，台灣勞動人口有1144萬人，按目前快篩試劑配售量，所有勞動人口要拿到快篩劑起碼要花30天，更別提很多單位實施以篩代隔，快篩試劑需求更大，現在政府供給嚴重不足。

此外，目前要買政府配售的快篩試劑，也只有到藥房等配售點排隊採購一途。王鴻薇也質疑，上班族怎麼會有「美國時間」去藥局天天跟你排隊，應仿效口罩實名制開放網路預約。