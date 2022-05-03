45歲楊姓街友因涉案執行結束不到半年，去年11月底因缺錢買酒，搶走躺臥地上街友陳男錢包，發現沒錢憤而離去，持折疊刀返回壓制陳男，恫嚇：「不給錢，就刺下去！」，陳交出20元硬幣，他才收刀離開。攜凶器強盜犯行是法定本刑最低7年以上重罪，法官審酌楊情節及惡性低依法減輕其刑，判徒刑4年，仍可上訴。

楊男曾有妨害風化、竊盜及強盜強制性交等前科，在2020年間因違反《性侵害犯罪防治條例》案件，被判刑3月，在去年6月24日執行完畢。楊是居無定所的街友，去年11月30日上午9時50分在中市大甲鎮瀾宮附近，搶走躺臥在地、同是街友陳男身上錢包，查看發現沒錢，轉身離開，陳男起身尾追要求還錢包未果。

豈料，楊男竟拿1把折疊刀返回現場，右手持刀指著陳男，左手拉他的衣領，恫嚇：「如果你不給我錢，我就要刺下去」等語，陳男被迫交出2枚10元硬幣，共新台幣20元，楊男收錢、收刀離去。

警方獲報在1個小時後就在附近逮捕楊男，並查扣張款20元及摺疊刀。楊男到案，坦承犯案，且與被害人及目擊者描述情節相符。

楊男犯案所拿折疊刀伸展開來，長21.5公分，刀刃是金屬材質、前端尖銳、刀鋒銳利。握把以塑膠材質製成，足以對人生命安全構成威脅，並口出恫嚇，脅迫被害人已達不能抗拒程度，攜帶兇強盜所犯為加重強盜罪，法定本刑為7年以上有期徒刑之罪。

台中地院法官審酌，楊男為累犯，審酌他強盜財物僅20元現金、強盜歷時短暫，惡性及惡性均屬輕微，犯後坦承犯行、深表悔悟，以最低度刑人嫌過重，足以引起一般人同情，依《刑法》第59條規定減輕其刑，判處4年徒刑。