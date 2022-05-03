一名自稱是亞東醫院護理師的女網友表示，昨日晚間一對快篩陽性的父母帶著1歲的嬰兒就醫，孩子呈現嗜睡狀態，怎麼叫都叫不醒，但在他們前面還有逾50位都是快篩陽的輕症患者等候看診，讓他們光是候診就等了約1個小時，好不容易輪到他們，醫護趕緊讓他們進入重症區治療，令她十分心疼，藉此呼籲民眾「儘量把急診資源留給真正需要的人使用」。

原PO今（3）日凌晨於臉書社團《我是板橋人》發文指出，一對父母帶著年僅1歲的嬰兒，搭乘救護車到醫院就診，因父母都是快篩陽性個案，在醫護人員引導下，到指定地點掛號，但在他們前方有逾50位也是快篩陽性的病患也在排隊掛號。

好不容易輪到他們，父親心急向原PO透露，孩子整天都處於嗜睡狀態，叫也叫不太醒，原PO拉開嬰兒推車的遮陽棚，叫了一下孩子，但孩子始終沒有反應，直到後來要評估狀況，給孩子疼痛刺激後，才有輕微哭聲，隨即讓他們進入重症區緊急看診治療，整體下來大約等1個小時才看到診，「這讓我心疼這孩子，也心疼著急不安的父母」。

原PO說，在為他們掛號之前，前面好多病患都是快篩陽性，有輕微喉嚨搔癢及咳嗽，發文「並不是要告訴大家有症狀不能就醫，更不是要責怪任何人，只是希望輕症的患者能把急診資源留給真正需要，甚至是重症的病人」，因為急診的醫師及護理師，只有6個人，要包辦掛號、問診、看診、開藥、治療及採檢等工作，需要時間消化。

原PO呼籲，輕症病人儘量把急診資源留給真正需要的人使用，也讓真正的重症病人能夠在最短的時間內接受治療，急診人次一天比一天高，醫護人員再苦也會為大家賣力付出，「希望大家不要再責備我們，我們也知道大家擔心害怕，我們真的努力了」，也希望大家能夠配合，相互體諒。