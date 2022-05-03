新北市試辦居隔轉型草案送交中央遲未獲到核准，流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，等疫苗接種率再高一點才考慮。新北市長侯友宜今（3）日表示，新北市的疫苗接種率第二劑達8成4，第三劑長者接種已達7成以上，新北市的疫苗覆蓋率有達到一定程度，這是考慮值之一，但目前如何保有中重症高風險族群的醫療量能才是重點，前端的居隔轉型一定要做好。

侯友宜表示，從被動式的管理變成主動式的自我管理，如果不做，公衛體系包括醫療量能花很多精神在居隔3＋4的作法，會排擠到整個公衛體系做居家照護或造成醫療的壓力，所以轉型讓人民自我管理，要有自我居隔管理的觀念以外，還必須要公告限制他的行為，隨時提醒自己，也隨時收到政府的公告，一些不允許的行為讓他們能夠遵守，這才是我們應該要做的事。

侯友宜指出，其實新北市的疫苗覆蓋率是達到一定的程度，再加上每個地區的狀況不一樣，也基於上次居家照護同樣的情形，讓新北市先走，把我們的醫療量能能夠確保在中重症上。