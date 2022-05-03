女星謝忻積極尋求事業突破，除了主持工作和勤接通告外，她也把工作觸角延伸到直播、接業配，事業忙碌又充實，親民的謝忻也積極經營社群網站，不過她近日卻遭網友留言酸「整天有的沒的製造一些沒有價值的新聞」，而向來有話直說的謝忻，也正面回擊了。

謝忻日前曬出搭電梯自拍影片，身穿短版上衣的她，大方露出白嫩小蠻腰和白嫩美肌，謝忻狀態俏麗又凍齡，未料卻引來網友留言：「阿嫂妳可以站邊一點嗎 整天有的沒的製造一些沒有價值的新聞 退下吧...」，而向來有話直說的謝忻，看到留言後也正面回擊：「我看不懂簡體字」，謝忻事後把截圖上傳到IG限時動態，並隔空向酸民喊話：「請你離開，謝謝你。」

謝忻限時動態全文。（圖／取材自謝忻Instagram）

回顧謝忻演藝事業，其實她近年走得風風雨雨，謝忻在2019年與主持搭檔阿翔爆發不倫戀，讓她重創演藝事業和形象，離開主持10多年的《綜藝大集合》，不過隨著謝忻轉戰直播，並正面迎戰、暢談不倫戀，終於讓她谷底翻身，也有不少業配找上門。

未料，謝忻卻在3月爆發大尺度照外流風波，她事後在臉書崩潰認了此事，並完成報案，而謝忻面對性感照遭瘋傳，她哽咽說：「其實我自己心裡也知道，流出去的這些照片，真的就是回不來，也不可能阻止大家不要看。」但她仍強調，當時有確實貼胸貼、也有做好安全措施。