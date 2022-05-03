遭通緝逃亡13年，卻因沒戴安全帽栽了！47歲林姓女子2日凌晨3點多，與陳姓男子相約吃消夜，一路從安平騎到中西區，由於沒戴安全帽，在西門路2段被員警攔下盤查，林女謊稱沒帶身分證，皮包打開查驗卻掉出1張身分證，警方核查發現她居然身負4件通緝案，逃亡長達13年，訊後將其解送法院、地檢署歸案，結束林女漫長逃亡生涯。

台南市第二分局南門派出所所長周有謚、警員李英誌，2日凌晨3點多在西門路2段巡邏，發現1對男女共乘機車，林姓女乘客未載安全帽，於是攔下盤查，女子供稱未帶證件，口述身分證字號供警查詢，周有謚察覺女子神情有異，且手緊抓皮包不放，要求她打開皮包受檢，恰好掉出1張跟她原先口述名字、身分證號都不符的身分證。

警方當場核對，赫然發現林女涉嫌偽造文書案，2009年5月19日遭桃園地院通緝，另涉詐欺案，2009年9月9日台南地檢署通緝。2009年12月25日涉偽造有價證卷案，士林地檢署通緝，2021年月11月16日涉傷害案，台北地檢署通緝。

據了解，林女家住新北三重，為躲避查緝，多年前逃來南部躲藏。林女來台南期間從事電腦美編工作，她聲稱，昨夜是跟剛認識3小時的陳姓男友人一起約吃消夜，沒想到半夜居然會因沒戴安全帽被攔下，由於之前曾報朋友身分蒙混過關的經驗，才會故技重施，卻沒想到因一時慌張，反而讓自己的證件曝光，遭警察識破通緝身分。