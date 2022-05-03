通貨膨漲飆升以及中國大陸新冠疫情升溫，恐怕拖累泰國旅遊業復甦腳步。因此，摩根大通（J.P. Morgan）調降泰國股票投資評等。

摩根大通這家美系券商將東南亞第2大經濟體的泰國，從原本優於大盤的買進，降至中性看待。理由是，全球通膨大漲、消費者信心不足，還有匯率大幅波動等負面因素。

疫前，泰國名列全球少數幾個廣受國際旅客喜愛的觀光地區之一。同時在2021年，泰國也是亞洲第一批，以稍寬鬆隔離檢疫規範對已接種疫苗的遊客，大開邊境的國家之一。當時，泰國曾被視為重開國門的全球典範。

根據世界旅遊觀光協會（WTTC）統計，以白色沙灘、歷史建築還有溫暖氣候聞名於世的東南亞觀光業，在2019年為該地區的經濟成長貢獻出3806億美元，比重約11.8%。

在2019年間，到訪泰國約4000萬遊客中，超過四分之一都是中國大陸來的。至於2022年，泰國預計將有500萬至1000萬來自馬來西亞，或其它東南亞鄰國等地的觀光客，將填補中國大陸造成的缺口。

摩根大通表示，由於中國大陸抗疫堅持清零，還有部分資金外流現象，當地民眾去海外觀光人數，增加速度可能沒這麼快就可以看見。

對泰國來說，疫前的旅遊項目，甚至占整體經濟成長12%左右。泰國政府預估2022年，觀光產業應可恢復至疫前的25%，嚴重落後新加坡以及菲律賓的 72%與65%。

日前，泰國央行指出，鬆綁抗疫規定後，泰國的經濟成長在4月可見改善，但通貨膨脹造成生活成本大增，當地民眾也大喊吃不消。另外，摩根大通也將泰國的製造工業，從買進下修至中性位置。。