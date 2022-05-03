香港特首林鄭月娥今（3日）宣佈，根據香港疫情發展，將從5月19日起放寬第二階段社交距離措施。

部分措施將提前在5月5日起生效，包括將放寬餐廳的晚上營業時間至午夜12時，同桌顧客的人數上限放寬至8人；開放泳池、沙灘、水上樂園，市民室外做運動或在郊野公園不用佩戴口罩。

香港將在5月19日開始落實放寬第二階段社交距離措施，具體措施包括重開酒吧、浴室、卡拉OK場所及麻雀館等娛樂場所，但仍有限制，例如酒吧營業時間至淩晨2時，同桌顧客的人數上限維持4人。