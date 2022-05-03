「不得新官不理舊帳；不得在市場監管、公共服務中區別對待各類市場主體；聯繫服務企業過程中，不得搞只承諾、不兌現；不得縱容、默許親屬和其他特定關係人利用公職人員的影響力在招標投標、政府採購、金融信貸、財政專項資金安排等方面謀取私利等」。

以上條文都涉及近日《海南省政商交往行為指引清單(試行)》發布，列出黨政機關和公職人員政商交往正面清單10項、負面清單5項，推動海南黨政機關和公職人員依法依規與市場主體、企業家接觸交往。

實際上中共黨員幹部與公職人員應如何跟企業交往，服務到位又不打擾？截至目前已有多省市發布文件規範政商交往行為，推動構建親清政商關係，釐清交往界限，為政商交往提供「明白卡」。

根據《中國紀檢監察報》引述海南省紀委監委相關負責人表示，將進一步加強對政商交往行為的常態化監督，對違規違紀問題依規依紀依法處理，同時堅持「三個區分開來」，對因政商交往受到不實舉報的公職人員及時澄清正名。

據雲南省曲靖市紀委監委統計，自國家監察體制改革以來，該市各級紀檢監察機關共查處嚴重違紀違法的黨員幹部及有關人員266人，其中七成與政商關係不清有關。從涉案方式看，收受財物禮金、索取好處、以權謀私等常見方式還在延續；從短期行為到長期投資、從直接收受賄賂到牟取期權利益的新趨勢逐漸顯現。