儘管大陸本土疫情封城停工影響第2季營運，台達電(2308)董事長海英俊表示，將盡力達成全年營運雙位數成長目標，多家外資在台達電法說會後維持「買進」評等及目標價，不過受到台股下挫影響，台達電今天盤中股價回測240元關卡。

台達電第1季合併營收825.38億元，年增13.87%，為單季歷史次高，稅後盈餘為60.59億元，年減8.61%，每股盈餘為2.33元；大陸本土疫情自3月中大爆發，致使大陸IA市場需求停頓，上海及昆山3月底到4月大規模封城停工，亦對電子產業鏈造成衝擊，台達電吳江廠也遭受波及，第2季營運展望趨於保守。

台達電今年初設定年增兩位數的成長目標，雖然第2季營運受到大陸疫情影響，加上戰爭及通膨等變數，海英俊表示，將盡力達成全年雙成長目標。

台達電第2季展望雖然趨保守，不過外資對台達電多維持原有的看法，2家美系外資及1家日系外資維持「買進」評等，不過1家美系外資將台達電2022年獲利下調6%，以反應大陸近期封城及供應鏈中斷不利因素，但看好EV/伺服器/5G長期前景，維持2023年到2024年的獲利，目標價由303元上調至310元；日系外資及港系外資目標價則分別為306元及275元。

亞系外資及日系外資最新報告則重申「優於大盤表現」評等，其中亞系外資將台達電2022年每股盈餘提高4%，並維持2023年每股盈餘預估，目標價為280元；日系外資則將2022年每股盈餘上調9%，但將2023年每股盈餘降低1%，目標價亦為280元。