本土確診連環報，中重症個案人數也不斷增加，對此，前台大感染科醫師林氏璧示警，年長者是重中之重，染疫後出現中重症的機率，隨著年齡提升而增加，台灣目前致死率看起來不高，都是因為老人們躲得好，但若老人開始被大量感染就不是這樣了。而台灣重症清零的決戰點有2個，分別是長者的疫苗覆蓋率與是否能即時獲得醫療。

林氏璧今在臉書分析台灣Omicron各年齡層中重症的致死率，截至昨天，台灣2022年目前本土已經累計6萬3006例確診，分別是輕症與無症狀患者共6萬2817例、占整體個案的99.7%；中症個案累計170例；重症個案19例、占0.03%，其中有9人死亡。

林氏璧表示，9歲以下累積7192人確診，僅1例中重症，為不幸去世的2歲男童；49歲以下的確診者佔感染總數將近80％，其中只有27例中重症和1例死；50歲以上佔感染人口20％，但有172例中重症和8例死亡；60歲以上僅佔感染人口10.7%，但148例中重症和7例死亡，占中重症和死亡的80％。由此可見，年長者真的是重中之重。

林氏璧指出，中重症機率隨年齡提升，49歲以下的人口0.07％，50多歲是0.23％、60歲是0.82％、70多歲2.13％、80多歲是9.27％、90歲以上則一口氣跳到14.8％。

林氏璧也說，目前確診個案以活動力高的20至39歲居多，佔比42.6％。目前老人家躲得很好，感染的比例不高，因此目前台灣致死率看起來不高，但如果開始有大量老人家受到感染，狀況可能會出現變化。

林氏璧坦言，9歲以下的兒童縱然沒疫苗保護，也不是高危險族群，危險群是50歲以上的老人，越年長風險就越高，從新冠病毒出現在世上以來，一直是觀察到這樣的現象。長者的疫苗覆蓋率和是否能即時獲得醫療，才是這次重症求清零的決戰點。

林氏璧表示，死亡是落後指標，會發生在確診後7至14天甚至更久以後，因此還要繼續觀察。但隨著數字越來越大，台灣自己應該也可以做疫苗在真實世界的保護效益（effectiveness ）的研究，他很期待。