陸續傳同仁確診，嘉義縣政府今再度大清消。（呂妍庭攝）

嘉義縣朴子市農會總幹事田志強（右）傳確診，目前已居家隔離中。（取自朴子市農會臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子市農會總幹事田志強傳確診，目前已居家隔離中，田志強自述，上周五晚間曾參加餐會，席間同桌1名友人PCR也陽性，但不清楚兩人的感染源，透露知道自己快篩陽性後，就立即通知這幾天曾接觸的親友，請大家都去快篩，目前包括妻小等人都是陰性。

田志強已打過3劑高端，表示他的症狀輕就像感冒有鼻水和咳嗽症狀，因兒子上周感冒，家人曾快篩都是陰性，昨出現症狀時以為是被兒子傳染感冒，在太太提醒下又做了一次快篩，沒想竟是兩條線，當下立即到醫院PCR。

田志強表示，他已請假在家隔離，由於出現症狀前兩天正值假日，並未接觸到農會員工，農會正常運作，也告知同仁如不放心可自行快篩。

而嘉義縣政府繼上周有水利處員工確診後，今再傳出公務人員確診，縣府建設處長郭良江說，感染的科長上周五曾與前來考察的營建署人員近距離接觸，之後傳出營建署人員與家人確診，該名科長昨出現流鼻水、喉嚨不舒服症狀，進一步篩檢陽性。

郭良江說，科長確診後，建設處要求同仁全面快篩，目前有1名不同科的同仁快篩陽性，還在等PCR結果中，除建設處已完成清消，由於田志強近日曾到縣府洽公，今嘉義縣政府再度大清消。