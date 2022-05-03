何嫌掙脫腳鐐後逃出派出所，目前警方還沒抓到人。（洪靖宜攝）

何嫌1日發生自撞車禍，警方進行酒測。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄林園分局大寮分駐所2日上午竟有人犯脫逃！1日晚間一名酒駕嫌犯被帶回所內後，準備隔日移送，未料嫌犯趁隙自行掙脫腳鐐，從派出所跑了出來，拔腿狂奔幾公尺後搭上計程車後不見人影，警方發現已經來不及，目前人已逃走超過24小時，員警組專案小組正全力追緝中。

林園分局大寮分駐所1日18時54分接獲通報在大寮區永芳路發生一起交通事故，肇事駕駛何姓男子因在住家附近自撞鄰居的機車，警方到場進行酒測，發現他酒測值竟高達1.41mg／l，立刻將何嫌逮捕後依涉嫌公共危險罪偵辦，帶回分駐所後將人上腳鐐並留置人犯戒護區，因夜間不得偵訊，預計2日上午偵訊後移送地檢署偵辦。

沒想到就在隔日上午8時許，準備轉移偵訊地點時，何嫌趁戒護員警去上廁所及看準另一名值班同事正在打電腦回報資料之際，他用不明手法解開腳鐐，接著逃出派出所，拔腿狂奔約400公尺左右，到鳳林路搭上一台計程車後逃逸，直到戒護員警回來才發現人不見了，事發至今已經超過24小時，警方目前仍在追緝中。

但為何嫌犯沒有送到看守所？警方解釋，因要等車禍處理事故圖出爐後，才能移送到偵查隊及地檢署，時間已晚，因此考量超過法定障礙時間和疫情關係，跟拘留所聯繫後決定先將人留置在分駐所，沒想到就在準備轉移偵訊地點時被逃走。

據了解，逃走的36歲的何姓嫌犯無業，為大寮人，這是他第3次酒駕，事發後警方成立專案小組，全力追捕當中。林園分局表示，2名員警疑涉有疏縱人犯，已函送地檢署偵辦，相關人員行政及考監不周責任也將從嚴追處。但到底怎麼解開腳鐐和逃走原因，仍待警方將何嫌逮捕後才能釐清。

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