新加坡《聯合早報》3日引述美媒報導稱，受港府採取嚴格防疫限制措施，以及中國大陸Omicron疫情惡化衝擊對港貿易的影響，香港第一季GDP預料將萎縮。

報導調查11位經濟學家所得預估中值，香港第一季GDP預料同比下降1.3％，這將是香港自2020年底以來的首次萎縮，當時香港陷入歷史性的2年衰退。

香港第一季經濟已經顯露嚴重受損跡象，2月份零售額大降14％，3月份出口率重挫8.9％。香港在第一季採取了嚴格的防疫限制措施，以遏制新冠疫情快速傳播。這波疫情已經造成香港數千人死亡，上百萬人感染。

隨著香港逐漸重新開放，第一季的衰退可能成為增長週期的低谷。本月稍早，香港取消晚間餐廳內用限制，當局也放寬入境要求。如果疫情繼續緩解，香港可能取消更多限制措施。

據專業人士分析，香港經濟「正從第一季的嚴重下滑走向第二季的復甦軌道」。他還說，在放寬部分防疫限制措施後，香港餐廳和零售店的客流量躍升至近3個月來的最高水平。