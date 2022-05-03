針對中共遼寧號航空母艦率領7艘各式軍艦，於5月2日穿越宮古海峽進入西太平洋，國防部發言人孫立方少將上午表示，針對臺海周邊海空域動態，國軍運用聯合情監偵作為，均能全程掌握。

孫立方指出，有關中共航艦航經我周邊海域，國軍均依突發狀況處置規定監控應處，狀況正常。

日本統合幕僚監部指出，日本時間5月1日12時（台灣時間上午11時）左右，海上自衛隊確認在長崎縣男女群島西方約350公里海域，中國海軍航空母艦遼寧號（舷號16）、055型飛彈驅逐艦南昌艦（舷號101），052D型飛彈驅逐艦西寧號（舷號117）、烏魯木齊號（舷號118）與成都號（舷號120），以及綜合補給艦呼倫湖號（舷號901）由北向南航行。

另外，在沖繩本島西北約480公里海域，同日下午6時（台灣時間下午5時）左右，054A型護衛艦湘潭號（舷號531）由西向東航行；2日上午6時（台灣時間上午5時）左右，沖繩縣大正島北方約160公里海域，052C型飛彈驅逐艦鄭州號（舷號151）自北向南航行。