許多人購買房子除了讓自己住得舒服外，也可能拿來投資租給別人得到收入，但房東最怕的就是遇到怪房客，可能一間好好的房子最後都變成像狗窩。大陸浙江一名高檔社區的女房東日前便將房子租給一名女演員，但近日女演員卻表示即將要去南方拍戲待很長的時間決定提前退租，希望房東代為清理留在屋內的衣物，沒想到房東一打開門卻當場傻眼。

根據大陸媒體《中國報》報導，吳姓女房東平時對於生活品質相當講究，自己所購買的房子又在高級社區，因此對於房客十分挑剔，也會精心審核租客的來歷與素質，甚至不諱言的表示「以社區的環境和檔次，一般人的收入，也負擔不起這裡的房租」；因此去年她便將房子租給了擁有亮麗外表、優雅氣質的吳姓女演員。房東看在女演員在橫店工作，偶爾會接拍戲劇與廣告，在圈內小有名氣，無論收入及工作都算不錯，加上同姓氏、個性也爽快，便將房子租給了對方。

而女演員簽約時曾要求想要有自己的私密空間，希望房東平時不要打擾她，所以房東在租賃期間都未曾上門，直到近日女演員突然傳訊息告訴她自己將去南方拍戲一段時間，決定提前退租，更聲稱自己工作比較忙，房間比較凌亂，因此剩下的房租跟押金都不必退回，當做補償清理費，女房東才不疑有他的前往清理。

但沒想到一開門就看見滿地的垃圾、貼身內衣、褲襪還有多件沒洗的「原味內褲」，現場臭氣燻天，讓她當場傻眼。事後，房東忍不住將影片上傳至網路上，令不少網友難以置信意外掀起熱議。

女房東將女演員留下的內衣褲及垃圾拍下上傳。（圖／中國報）