國民黨主席朱立倫規劃6月1日訪美，國際部主任黃介正今受訪表示，此行重頭戲將在華府，除將拜會白宮與國務院等國安單位，也將與美國智庫座談，並發表演說，講述國民黨如何在美中台三方關係中，如何扮演穩定台海安全關鍵力量。

黃介正指出，朱立倫此次訪美鐵人行，12天行程將採西進西出，從洛杉磯入境，再飛東岸到華盛頓與紐約，之後再從舊金山離境返台。黨副主席夏立言、海外部主任陳以信、文傳會副主委林家興也會隨團出訪。

黃介正表示，扣除2天飛航時間，朱立倫在美10天，待在華盛頓時間最長，也是這次訪問的重點、亮點與主戰場，其他地方只會安排像是跟海外黨部與僑界會面、晚宴，在紐約（紐約大學）與舊金山（史丹佛大學）還會安排拜會或座談。

至於華府行，黃介正說，朱立倫將會見美國總統拜登政府的國安團隊成員，包括白宮、國務院、國安會與國防部是拜會重點，也會由美方主管亞洲事務的相關智庫安排一場主題演講。

黃介正表示，朱立倫在華府演講主要是分享國民黨對國際局勢到台海周邊形勢與挑戰的看法，也會談當前台美關係與未來國民黨如何與美國加強連繫，還將說明國民黨對如何維持台海和平穩定的策略與作法。

「我們沒有見商人」，黃介正說，朱立倫與美國智庫座談，基本上都是就政策與實際運作上雙方關切的問題討論，像是中共即將舉辦第20次全國代表大會，中共總書記習近平將進入第3個5年，國民黨就會表達相關看法與觀點。

黃介正強調，朱立倫此行不是為了總統大選，而是希望美國看到國民黨設駐美代表處，也讓美方了解未來5至10年台海、印太地區戰略形勢，相信國民黨是台灣更有能力、更負責任可以維繫台海和平穩定的政黨。

至於是否擔心民進黨政府從中作梗？黃介正說，美國清楚民主國家政黨會輪替，對國民黨與區域安全、防衛事務有興趣不是1、2天，美國政府希望跟國民黨見面，這個為了自己國家利益所做的決定，民進黨沒辦法指導。