大陸觀察者網3日報導，時隔4個月，中國航母遼寧艦再次攜萬噸大驅南昌艦東出，經宮古海峽駛向浩瀚的西太平洋。和以往不同的是，這次共軍出動了5艘驅逐艦、1艘護衛艦、一艘綜合補給艦組成的龐大護航陣容，這是近年來中國航母編隊執勤時最龐大的陣容。

日本自衛隊觀測到的航母編隊包括航母遼寧艦，055型驅逐艦南昌艦（舷號101）、052D型驅逐艦西寧艦（舷號117）、烏魯木齊艦（舷號118）、成都艦（舷號120），052C型導彈驅逐艦鄭州艦（舷號151）、054A型護衛艦湘潭艦（舷號531），綜合補給艦呼倫湖艦（舷號901）。

報導稱，而例行「圍觀」共軍航母編隊的日本自衛隊「輸人不輸陣」，除了照例出動第四航空群的P-1和第五航空群的P-3C以外，海自再次出動了新近完成改裝的，隸屬於橫須賀海軍基地第一護衛群的准航母出雲艦，監視共軍編隊。此外，自衛隊再次觀察到中國海軍編隊在東海起降了艦載直升機。

日本自衛隊統合幕僚監部5月2日深夜通報稱，海自於5月1日上午12時左右（當地時間），在距長崎縣男女群島以西約350千米的東海海域發現包括南昌艦、遼寧艦在內的5艘中國海軍航母編隊向東南方向航行，隨後，該編隊2日午後於赤尾嶼以西160公里的鄭州艦和湘潭艦匯合，隨後編隊2日晚些時候穿過宮古海峽，進入太平洋南下。

據報導，值得注意的是，除了P-1和P-3C巡邏機以外，日本自衛隊本次還出動了出雲號直升機母艦監視偵察。出雲號此前剛接受改裝，已具備起降F-35B戰鬥機的能力。

美國海軍林肯號航母目前就在西太平洋附近海域，可能距離共軍航母編隊不遠。

這也是共軍航母編隊時隔5個月再次進入西太平洋，日本自衛隊統合幕僚監部去年12月17日深夜通報稱，海自於15日上午11時許在距日本長崎男女群島以西約350千米的東海海域發現四艘中國海軍艦艇向東南方向經西太平洋駛入西太平洋，編隊分別是：航母遼寧號（舷號16）、055型導彈驅逐艦南昌號（舷號101）、054A型導彈護衛艦日照號（舷號598）以及901型綜合補給艦呼倫湖號（舷號901）。

觀察者網報導，對於共軍海軍航母編隊的活動，4月5日晚間，海軍新聞發言人高秀成海軍大校介紹：日前，中國海軍組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域訓練，這是根據年度工作計畫組織的例行性訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。今後，中國海軍仍將按計畫常態組織類似演訓活動。