受到東北季風通過鋒面帶來降雨，讓北台灣溫度明顯下降，讓3號整體用電量比起上周仍有顯著下降，台電預估供電燈號亮出供電充裕的綠燈。

台電預估2日最高用電3,250.0萬瓩，比起上周大減350萬瓩，尖峰使用率可望維持在90％，最大供電能力3,587.1萬瓩，預估尖峰備轉容量337.1萬瓩，備轉容量率10.37％，供電燈號轉為供電穩定的綠燈，一掃上周連續亮黃燈的情況。