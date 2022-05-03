3日受東北季風及南方雲系北移持續影響，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南位於下風處，污染物稍易累積。依10時監測結果，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區以「良好」等級為主；北部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖及金門受中國沿海污染物影響為「橘色提醒」等級。

依監測資料及氣象局資料顯示，3日清晨受南方雲系影響，西半部降雨機率高，空氣品質普遍佳，白天東北季風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，中南部地區擴散條件稍轉差，空氣品質為良好至普通等級。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級，中部零星地區短時間可能達普通等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，馬祖、金門短時間達橘色提醒等級。

未來一周，3日至6日環境風場為東北東風至偏東風，西半部地區擴散條件稍轉差，中南部地區稍易累積污染物，空氣品質為普通等級；7日至8日鋒面接近，全臺各地降雨機率提升，空氣品質可望轉好。