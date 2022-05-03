元大未來關鍵科技ETF（00876）為了更貼近該ETF的屬性，自5月12日起中文簡稱變更為「元大全球5G」ETF。

此外，FH彭博高收益債ETF（00710B），也將自5月4日起中文簡稱變更為「FH彭博非投等債」ETF。