元大未來關鍵科技ETF 5/12起更名為元大全球5G 12:022022/05/03 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 元大未來關鍵科技ETF（00876）為了更貼近該ETF的屬性，自5月12日起中文簡稱變更為「元大全球5G」ETF。 此外，FH彭博高收益債ETF（00710B），也將自5月4日起中文簡稱變更為「FH彭博非投等債」ETF。 Garmin推《航海王》聯名智慧錶 魯夫生日開賣 定期定額ETF 最熱五檔出爐 #FH彭博非投等債 #元大未來關鍵科技 #元大全球5G #FH彭博高收益債 #ETF 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Check Point Research：全球三分之二Android使用者恐洩露隱私 11:132022/05/03 財經 永豐優息存股ETF 5月開募 04:102022/05/03 投資理財 提告拒米其林祕密客 粵菜名店敗訴 04:102022/05/03 社會新聞 Jo Malone全球品牌大使 面對低潮不放棄 04:102022/05/03 時尚消費 Nespresso 獲全球B型企業認證 04:102022/05/03 產業．科技 搭上商機 綠能ETN夯 04:102022/05/03 投資理財 傳染力更強 南韓爆首例Omicron亞變種「BA.2.12.1」 已打3劑疫苗 10:552022/05/03 國際 連二年入選全球最佳銀行 玉山銀獲富比士台灣銀行業第1名 04:102022/05/03 金融．稅務 財報亮眼 越南基金後市俏 04:102022/05/03 投資理財 Garmin首度進駐彰化 打造全台最大品牌體驗店「彰新店」 11:032022/05/03 財經 成本大增 華紙Q2紙價將月月漲 04:102022/05/03 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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