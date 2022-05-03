基隆市公私立國中小今日實施「實體與遠距融合上課」，學生可以選擇在家遠距或到校實體上課。市長林右昌上午前往成功國中視察，他強調，這是面對疫情的挑戰，也將是未來的常態。

基隆市政府考量防疫與兼顧學生學習祭出新政策，即日起公私立國中小學校，含市立高中國中部，全面實施「實體與遠距融合上課」模式，授課教師將在原班教室同步直播課程，同時運用相關線上學習資源，以「雙模式」教學，確保本市每一位學生在疫情中都能持續學習；而戶外或操作性課程部分，因屬團體互動、動作體驗及器材操作等，將以提供非同步學習任務為主。

林右昌今日上午在教育處長杜國正陪同下，前往成功國中7年級班級視察上課情況。他指出，教學場域確診案例逐漸增多，有些班級全部居隔透過視訊上課，有些則是老師確診、居隔在家採視訊授課，導致學生在班實體上課受到很大影響；他認為，面對疫情挑戰，教學模式要與時俱進，讓受教權不受影響。

林右昌說，今天視察上課情況，老師與同學們都很適應「實體與遠距融合上課」模式；他強調，這項模式提供家長不同選擇，可視實際需求，讓學生選擇實體或在家遠距上課，這是面對疫情的挑戰，也是未來的常態，主要讓孩子受教不受影響。

最後，林右昌提及，基隆過去3年多時間，做到「班班數位化」，把網路及硬體設備進行整備，經過一周整備優化教學現場硬體環境，就是希望教學過程能更加流暢，讓同學就算在家上課，也像在校實體學習一樣便利，相信這是未來的趨勢。