您是否有聽過或遇到身邊的朋友，被恐怖情人騷擾過，且有一段非常不愉快的經驗？「跟蹤騷擾防制法」今年6月1日上路，太平警分局防治組組長胡臺生今（3）日上午主動上廣播節目分享「跟蹤騷擾防制法」之立法目的及構成要件，以保障民眾在私領域的安全。

跟蹤騷擾之行為係針對特定人反覆或持續之侵擾，使被害人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，除影響其正常生活外，更可能衍生為重大犯罪案件。太平警分局特別在「跟蹤騷擾防制法」實施上路之前，向空中聽眾淺談「跟蹤騷擾防制法」，在主持人穿針引線下，一同探討跟騷法的立法目的，詳細說明法規中8種讓人心生畏懼及足以影響日常生活，並且與性或性別有關之行為態樣，都符合跟騷法所規範之不法行為，還以近期社會矚目的案例逐一說明，透過聊天式的互動，讓空中的聽眾能對跟騷法有初步認識。

太平警分局表示，無論是跟騷法、性侵害、家庭暴力等法令都是環環相扣的，無非是希望提供當事人更完整的保護，達到性別主流及被害人保護的宗旨，節目尾聲警方也表示，將持續透過勤務作為及為民服務，營造一個安寧環境，也希望民眾多多給予辛勞的基層員警支持及肯定，一同打造幸福城市。