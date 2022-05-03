前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳（沖）再針對台灣純網銀發展發表專文。陳（沖）指出，如果燃油車可遊走各車道，電動車只准走慢車道，只是因為提供動能的方式不同，待遇就不同，合理嗎？同理，銀行提供金融服務的方式，只因為是透過櫃台，或是透過網路，所適用的限制就不同，合理嗎？

陳（沖）表示，純網銀顧名思義，是跛腳的銀行，除總行及客服中心外，不能開設分行，只能以網路或電子方式提供服務，等同只准走內車道的汽車，綁手綁腳，經營初期，或許影響不大，長久就不免影響業務的彈性(例如開戶對象的規定、企業金融的限制等)。早年國內有Universal banking的主張，就是希望銀行業務經營，能兼顧規模經濟與範疇經濟，有利業務拓展，並可降低成本。在電商時代，常見實體商城兼營網路店面，虛擬商城也會設置實體店面，以因應客戶多變的消費習慣，何況網路銀行的客群，依國外經驗，忠誠度較傳統銀行為低，如果欠缺變化彈性，自然不利競爭及留客。

陳（沖）回憶，2013年初離開公職後，我曾在應邀在銀行公會及金融研訓院演講，其中都提到金融機構在數位時代面臨的挑戰，務必利用受法律及主管機關保護的間隙，早做因應。其後我在報端幾篇文章，包括2015/5/26「傳統銀行皮繃緊」一文，引述摩根大通銀行J. Dimon在股東會所說「矽谷正在吞食華爾街的午餐」，對業者及主管機關都有語重心長的呼籲。

傳統銀行對網路經濟來襲漸有警覺，本世紀以來，不論P2P、支付平台、移工匯款，乃至網銀業務，在在都顯示矽谷正在吃華爾街的午餐，銀行再不轉型，可能連晚餐都不保。我早年曾主張最好的Fintech，是金融與科技合作，由Fin負責風控、Tech負責創意，觀察金融界近年的發展也的確循此漸進，但傳統銀行體制內的轉型步調可能嫌慢，不少Tech業者按捺不住，各方對主管機關的遊說不斷，政府也期望新血注入能產生鯰魚效應。2018/11/14金管會修訂商業銀行設立標準，模仿其他國家開放純網銀，構想初衷或許基於普惠金融，但代價不小，在純網銀陸續開業後，副作用也一如預期陸續浮現。

銀行法第64條要求銀行資本虧損逾三分之一，須即補足，嚴重者甚須勒令停業，此條文在33年前修法引進國際通行的資本適足率(Capital Adequacy Ratio)規定後，本應適時功成身退，當年或因縱未刪除，也無用武之地(對傳統銀行)，但對先天不良的純網銀，配合經營初期的虧損，該條卻將是後天一記重擊。第64條規定導致純網銀在設立初期就被迫增資。純網銀被金管會要求須與商業銀行相同的100億元資本，卻又被定位為經營有限業務的跛腳零售型銀行。純網銀在資產與負債皆難以擴展的情況下，形成營運虧損卻有超高標資本適足率的窘境。

陳（沖）表示，早期對純網銀的市場分析，可能沒有考慮動態因素。在傳統銀行的自覺及鯰魚效應高於預期的情形下，既有銀行的網銀業務也在變身，持續自我提升，從而也壓縮純網銀擴展的空間。純網銀在十年前，或許是招妙棋，但到2018年，是否開放或開放幾家，都應做動態甚至不同Scenarios的分析後，再做決定，如今木已成舟，面對學者習稱overbanking的市場，還來得及就純網銀重新定位嗎？今天的主管機關辛苦了!