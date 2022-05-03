《半導體》外資一刀砍千元 矽力-KY老神在在 12:092022/05/03 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美系外資在最新出爐的報告調降股王矽力-KY(6415)目標價，由3500元一口氣下修至2500元，並重申「減碼」評等，今日矽力股價漲幅在2%左右。 美系外資表示，過去1年半當中電源管理IC產業受惠產品週期強勁獲利表現不錯，但因晶圓成本、市場競爭，加上消費性電子需求放緩，未來獲利恐將有壓，預估矽力-KY今年毛利率約落在52~54%。 美系外資，將矽力-KY目標價由3500元一口氣下修至2500元，並重申「減碼」評等。 《盤後解析》險守16300 熊市反彈有望 《半導體》外資保守 穩懋喪氣 #矽力 #KY #美系外資 #3500元 #一口氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》立積營收拚逐季增 外資續喊加碼、看290元 11:092022/04/29 財經 《半導體》譜瑞-KY上季獲利登高賺2股本 Q2營收拚續增1成 16:492022/04/27 財經 《電子零件》啟動太陽能方案第一期建置 泰鼎-KY估Q2勝Q1 10:382022/05/01 財經 亞德客-KY首季營運報喜 今日股價開低走高 13:142022/04/28 財經 《盤後解析》連假前無量反彈 台股月跌千點 14:102022/04/29 財經 《電子零件》庫藏股挺+外資比讚 國巨逆轉勝 13:592022/04/27 財經 《電子零件》財報啵亮＋外資升價 欣興逆勢飆漲 12:182022/04/27 財經 高價股面臨PE下修 股王爭鋒仍不停歇 14:322022/04/29 財經 《汽車股》IKKA-KY首季每股稅前盈餘1.98元 日電動車市場助威 07:372022/04/29 財經 台股慘跌 生技族群成避風港 04:102022/04/28 證券．權證 《電子零件》騰輝Q1每股賺1.7元 Q2審慎看待 17:292022/04/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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