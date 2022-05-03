美系外資在最新出爐的報告調降股王矽力-KY(6415)目標價，由3500元一口氣下修至2500元，並重申「減碼」評等，今日矽力股價漲幅在2%左右。

美系外資表示，過去1年半當中電源管理IC產業受惠產品週期強勁獲利表現不錯，但因晶圓成本、市場競爭，加上消費性電子需求放緩，未來獲利恐將有壓，預估矽力-KY今年毛利率約落在52~54%。

美系外資，將矽力-KY目標價由3500元一口氣下修至2500元，並重申「減碼」評等。