國民黨主席朱立倫原規劃5月18日訪美，卻因美國總統拜登5月下旬亞洲行而展延至6月1日才出發。國際部主任黃介正今解釋，主要是因拜登到亞洲來一定會帶著白宮與國務院印太事務主管與專家隨行，這些都是朱訪美行要拜會對象。

黃介正說，朱立倫訪美拜會美國政府印太事務主管人員是此行「最重要的重心的重心」，所以有算拜登亞洲行時間，若拜登是出訪歐洲或烏克蘭，朱的訪美行都不一定會要調整時間。

黃介正表示，朱立倫此次訪美行的規劃，不是以能否見到美國高層的角度安排，「要見拜登不是沒有辦法」，尤其是美國，「問題是意義沒有這麼大」。

黃介正說，朱立倫這次去美國不是搞總統選舉，也不是要比前次訪問或其他政黨訪美能見到誰的那種「舊的較量或把戲」，重要的是國民黨首次以黨的名義開設駐美代表處，朱的訪問會讓這個意義更踏實、放大。

黃介正說，朱立倫此行重心，是要告訴美方，過去與國民黨要透過視訊或特使團才能見面，現在在華盛頓隨時找得到國民黨代表，也可以讓美國聽到台灣對於國際與台海情勢有不一樣的解讀。

黃介正說，國民黨過去在扁政府時設國親聯合代表處，馬政府執政後，出資者認為選贏沒有必要再花錢，當時代表處代表袁健生之後也進了外交體系，就撤處。

黃介正表示，2016年國民黨重新在野後，開設駐美代表處議題談了多年，之前也曾跟前主席吳敦義建議要開設，但都卡在「銀子要從哪裡來」問題，所以現在「持續募款是我的工作之一」。

黃介正說，朱立倫去年10月5日宣誓就職當天，就成立國際事務工作小組，負責諮詢顧問，原初規劃就有特使團，國際事務資深成員就是代表與特使，率團訪問特定區域，將來對美國以外如東南亞與日本、歐盟都會以主席特使身分訪問。