徐耀昌以視訊跟縣府主管開會。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌4月底因曾與確診的苗栗副議長李文斌用餐，進行居家隔離3＋4政策，目前持續快篩監測都為陰性，他3日上午以視訊方式召開縣務會議，會中指示各局處落實各項防疫政策以外，也要注意局處同仁的健康狀況，並提醒教育處加強孩童的衛生自主管理以及各項防疫工作。

苗栗縣政府依循往例每周2召開縣務會議，但因近日疫情升溫，苗栗縣長徐耀昌為減少眾人群聚機會，3日以視訊方式召開縣務會議，各局處首長在各自辦公室透過線上會議報告防疫整備工作、因應作為、各項列管工程計畫的狀況及期程，縣長徐耀昌並提醒，重大工程務必確實列管，各項計畫也需掌握進度盡早啟動。

會中，衛生局長張蕊仙提到，4月22日正式啟動確診個案居家照護計畫，在健康照護面向，由衛生局端判定為居家照所，每日進行健康狀況關懷監測並視情況進行視訊診療看診。

若有明顯症狀或經醫師評估需住院者，依中央疫情指揮中心放寬就醫交通方式，由衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往等方式就醫。

張蕊仙提到，最近確診人數多，雖有99.7％都是輕症，但是現在啟動居家照顧計畫，若在家隨時發病有可能病情急轉直下，因此醫療工作需要快速接軌協助，而截至目前為止，苗栗縣的占床率為31至36％左右，為因應快速成長的確診人數，已請各醫院做好第2階段的準備。

另外，教育處長葉芯慧報告，目前縣內幼兒園、國小、國中等有31所學校共36班停課，居家隔離學生為1008人、老師126人，師生總計1134人落實居家隔離政策。

縣長徐耀昌指示，教育處要加強孩子的衛生管理，以及進出校園的防疫工作，因為每個孩子都是父母的心肝寶貝，在防疫工作的落實要更加嚴謹，不得有閃失。

最後，徐耀昌裁示，有關之前外縣市發生2歲染疫男童疑似延誤就醫及高燒確診婦人未被收治以致死亡事件，提醒衛生局與消防局務必引以為鑑，尤其近來疫情日趨嚴峻，請確實參考中央流行疫情指揮中心最新指引，律定處理程序 SOP，並下達給各醫療院所及消防分隊，避免憾事發生。