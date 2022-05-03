近期國際情勢動盪不安，但企業財報與大陸疫情降溫跡象，令風險偏好短暫回暖，加上美超級財報週陸續有佳績傳出、國內電子半導體大廠法說展望皆正向，挹注台股反彈表現。

台股技術面指數從3月底高點拉回至4月27日低點16,219點，已經逼近去年10月5日低點16,162點，波段下跌1,551點，跌幅已深且與月、季線乖離變大，可望吸引買盤進場。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，原預期美國聯準會（Fed）今年將緩步升息4～6碼，但因通膨較預期嚴重，市場已上修至6～8碼，且原推測縮表以到期不續買為原則，同樣調高為每月縮表950億美元。目前觀察預估通膨將在第二季開始向下，但時間點有機會在第二季下旬，大陸封控為最大變數，已見到放鬆跡象。

就這幾項觀察點可發現，短期仍受升息、縮表、戰爭、通膨以及疫情影響，使得短期台股震盪整理，然中長線在強勁企業獲利支撐下，有望帶動指數向上。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，5月4日Fed利率決策會議發布結論，有助公布後市場利空消息漸趨明朗，指數可望尋得多方買盤進駐。目前台股進入上市櫃公司法說密集期間，釋出營運展望樂觀公司易受資金追捧。

趨勢上以通膨題材、報價上漲、網通、伺服器、雲端資料中心、智能車、金融等，均是未來中長線觀察重點，可伺機留意相關產業表現靈活彈性操作。