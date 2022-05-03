大陸界面新聞報導，中國海洋石油集團有限公司（中海油）在巴西的一處超深水油田項目投產。中海油3日發布消息，由其參與建設並擁有權益的全球巨型鹽下超深水油田—梅羅（Mero）一期在巴西順利投產，原油日產能為18萬桶。

該油田專案由中國和巴西合作開發，是中國海外油氣上產的重要增長點。巴西經濟體量和市場規模位居拉美第一，擁有儲量大、稟賦佳的深水油氣資源。

梅羅油田位於巴西東南海域桑托斯盆地里貝拉區塊西北部，距里約熱內盧約150公里，水深約1930米，是全球第三大鹽下超深水油田。

中國海油巴西公司總經理黃業華表示，梅羅油田採用「水下生產系統＋浮式生產儲卸油裝置（FPSO）」的全海式開發模式，共分四期開發，總投資超200億美元。

據中海油介紹，鹽下超深水油田儲量占全球石油總儲量的1／3，具有超深水、深儲層、難開發和高產量等特點。巴西鹽下超深水油田產量居全球前列。

2013年，中國海油與巴西國油、殼牌、道達爾及中國石油組成競標聯合體，中標里貝拉區塊，首次進入巴西鹽下超深水油氣領域。目前，中國海油持有梅羅油田9.65％權益。

黃業華表示，在專案實施中，里貝拉區塊首創作業者與作業夥伴聯合管理的組織形式和決策機制，開創了中國石油企業在巴西能源合作管理模式的先河。

在油田開發前期決策過程中，中國海油通過開展專案平行研究，提出建設性技術建議，為全油田開發節省了近10億美元投資。

中海油還推動「中國製造」進入專案，促成了項目約30萬噸FPSO船體以及16萬噸、70餘組上部模組在中國建造。

黃業華稱，梅羅油田正在實施水下二氧化碳高壓分離和回注技術，以及正在推進海底光纖網路連接的全數位化智慧油田方案，可供中國深水油氣開發借鑒。

除里貝拉區塊外，中國海油還於2021年持股了全球最大深水油田——巴西布齊奧斯（Búzios）油田。目前，中國海油在巴西擁有五個深水油氣區塊資產。