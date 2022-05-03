蔡英文總統今天主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」(總統府提供)

蔡英文總統今天主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」(總統府提供)

蔡英文總統今天主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，期許新任幹部持續發揮長才，為國家安全戰略效力，及帶領空軍打造更強的空防戰力。她也宣示，將持續提升國防自主能力，守護國家安全，也為區域穩定和平發展，繼續貢獻心力。「這個目標，需要我們共同來努力」。

蔡英文總統頒授「三等寶鼎勳章」給原空軍司令調任總統府戰略顧問的熊厚基上將，代表國家及國軍，感謝熊厚基的努力和貢獻。

蔡英文指出，這幾年來，我們的國機國造提升了空軍整體戰力，也帶動國內航太產業的重要發展，例如，首架勇鷹高教機順利交機。此外，「F-16V性能提升接裝」任務能夠順利達成，熊厚基都付出許多心力。

熊厚基期勉空軍弟兄姊妹，要「努力到無能為力，拚搏到感動自己」，她說，這就是熊厚基以身作則的精神，令人非常敬佩。

蔡英文提到，近年來，共機頻繁侵擾臺海，熊厚基帶領全體空軍，時時刻刻守護臺灣安全，她向熊厚基說聲「辛苦了」。也期待，熊上將在新崗位上，以豐富的經驗為國家安全戰略效力，並且持續提供國軍寶貴建言，讓國軍更好更進步。

蔡英文也為接任空軍司令並晉任上將的劉任遠授階，她說，劉任遠是國軍倚重的傑出將領，曾擔任空軍司令部參謀長、空軍作戰部指揮官等重要職務。過去，劉任遠在空軍副司令任內，對於新興兵力成軍及各項戰備整備強化上，有許多的貢獻。她期待，劉任遠今後持續發揮長才，帶領空軍打造更強的空防戰力。

她說，今天現場的各位，都是撐起國家安全防線，不可或缺的一份子。她也特別感謝熊夫人和劉夫人的支持和付出，讓國軍大家庭能夠凝聚更強大的力量，共同守護我們的家園。

近來隨著世界局勢變化，臺海的和平穩定更加受到國際關注，蔡英文強調，我們要持續提升國防自主能力，守護國家安全，也為區域穩定和平發展，繼續貢獻心力。這個目標，需要我們共同來努力，「我對熊上將和劉上將充滿了期待與祝福，並祝福兩位身體健康、工作順利，在新職務上創造更豐碩的成果」。