北市1名林姓男大生，因不滿陳男在自習時，敲電腦的聲音太大，便在《Dcard》發文對方「很吵」，拍下陳男的背影，在話題的地方以「幹X娘」為話題，陳男不滿提告，士林地院依公然侮辱罪判拘役35，陳男不符上訴，而高等法院判無罪定讞。

林男因不滿陳男於109年9月，在文化大學自習室内，陳男使用電腦鍵盤聲音過大，並在社群網站《Dcard》論壇以標題「喂、麥剎」，寫下「是我觀念錯誤嗎，自修室裡鍵盤滑鼠敲的很吵，請問大眾們可以接受嗎，我要瘋了」，並上傳陳男側面照片，且於下方標註「文化大學」、「圖書館」、「自修室」、「幹X娘」等字，陳男覺得名譽受損怒提告。

士林地院依公然侮辱罪判拘役35日，林男不服提起上訴，高等法院審理時發現，林男新增的「話題」中雖有「幹X娘」字樣，但《Dcard》文章加入「話題」，讓更多趣味相投的人看見你的事，且林男相關使用規範以及處理原則還是依全站板規與《Dcard》使用者條款，而該話題也找到其他類似文章，如其他大學板上亦有人以「期末考加油」、「幹X娘」、「超冷」、「我想放寒假」、「選課」、「幹X娘」為話題，可見被告在上開發文話題中「幹X娘」是因為不滿陳男在自修室敲打鍵盤、滑鼠過於大聲而心情不滿之意見表達。

法官表示，「X」字一詞，可能用以侮辱他人，亦可能作為與親近友人問候之發語詞，或者宣洩情緒之詞。原則上言論自由優於名譽所保護，例如記者在報導法院判決之公務員貪污犯行時，直言「厚顏無恥」；而在無涉公益或公眾事務的私人爭端，算是人性之自然反應，因此改判林男無罪。