在微博有920萬粉絲的北京大學中文系教授、博士生導師張頤武，1日在個人微博上發佈的一段文字引發關注。有大陸網友指出，該條微博116個字裡出現12處語病。對此張頤武回應稱：這些是隨手寫的點評，沒什麼值得說的。

根據上游新聞報導，張頤武發佈的這段文字一共116字。由一名微博ID為「鄧學平律師」的網友1日發佈一張對這段文字的批改圖片，進行了12處修改，並表示「身為北京大學中文系教授和博導，這樣的文字寫作水準，只能說明平時在專業領域的勞動付出還不夠多啊」，也有網友認為確實問題很多，「好像跟我差不多水準」。

張頤武1日晚間對此回應，表示「有人挺喜歡我這一段，多謝幫我傳播。一個字也不用改，再發一遍。雖然是隨手寫的微博，確實沒有修飾得完美，但費心弄了半天也挑不出什麼硬傷。這些是隨手寫的點評，沒什麼值得說的。多謝費心指點」。

對於張頤武的回應，有網友認為隨手點評也不至於如此水準；也有部分網友表示，不應對微博上的內容如此苛刻，在微博發表個人觀點畢竟不是參加語文考試，也不是在公開出版物上發表文章，過分苛責並無必要，直指「微博=出版物」有人就是這個標準來要求別人。