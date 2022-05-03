千附(8383)2021年營運雖受認列子公司千附水資源一次性減損拖累而首見虧損，但後續再受影響機率甚低，配合各部門及子公司營運動能轉強，2022年首季營收雙位數「雙升」登歷史第四高，公司預期今年營運將穩步成長，且獲利可望大幅改善。

千附實業股價3月中下探39.1元的近5月低點，隨後在實施庫藏股護體下震盪回升，今（3）日開高後獲買盤敲進，放量穩揚3.77％至42.7元，創去年5月中以來近1年高點，截至午盤維持約1.8％漲勢。不過，三大法人上周合計調節賣超167張。

受惠精密零組件收入增加，千附實業2022年3月自結合併營收3.46億元，月增達22.56％、年增達28.58％，登近半年高點。累計首季合併營收9.16億元，季增達11.54％、年增達28.9％，創同期次高、歷史第四高。

展望2022年，千附實業董事長張瓊如在營業報告書中指出，受惠製鞋代工客戶陸續重啟擴產，機械事業營運可望陸續恢復動能，千附將持續深耕既有客戶，除開發智慧製鞋設備，也代理高階振動截斷機器設備，除提高全鋒鞋機完整性，並可跨界供應其他產業的截斷設備。

其次，廠務工程事業部目前在手訂單量高，未來營收能見度佳，將持續強化供應鏈管理及廠務系統規畫量能，提供高效能的排氣系統工程。至於子公司千附水資源預期再認列虧損機率不高，將持續向台水協商重置項目與期限，以維護公司權益。

而3月初甫上櫃交易的子公司千附精密，受惠光電半導體產品需求穩健成長、新增製程漸獲客戶認證，雖面臨疫情及通膨增溫威脅，將致力維持穩定成長表現。整體而言，在各部門營運動能轉強下，千附實業預期今年營運將穩步成長，且獲利將可大幅改善。

千附實業於3月10～18日、3月21日至5月8日實施庫藏股，預計在28.63～48元區間分別買回2千張及8千張，買回總金額上限4.8億元，預計買回股份占比約8.46％。據公司公告，截至4月15日買回2494張，買回股份占已發行股數2.11％。