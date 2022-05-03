1名家住新竹縣的38歲劉姓女子，趁家人不注意時獨自步行外出，漫無目的走了20多公里到桃園市龍潭區，她躲在一處郊區偏遠的土地公廟裡被民眾發現向警方報案。警方到達現場女子緊張躲進墓園草叢，員警為避免衍生其他危險，以巡邏車將人載返派出所，經多方查證確認身分後，通知家屬將女子平安帶返家。

龍潭分局聖亭派出所副所長傅錫城及警員曾紀柱，接獲轄區里長報案，有一名疑似精神恍惚女子全身淋濕躲在龍潭區聖德里一處土地公廟裡，警方隨趕赴現場，但人已經不見蹤影，發動警力與熱心里民一起尋找，最後在雜草叢生旁的墓園裡發現其她蹲坐在牆角。

當下女子因全身淋濕直發抖，警方隨即脫下警用風雨衣給她保暖，另在現場詢問時，該女子無法正常表達自己身分及住所，經安撫情緒後，以巡邏車載返派出所，事後透過電腦人臉辨識系統確認身分，並通知家屬到派出所將人帶回，家屬也非常感謝警方協助，避免女子發生危險。