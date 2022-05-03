懷特（4108）3日表示，旗下精製黃耆多醣萃取物，能誘導細胞產生微小RNA，達到對抗變種病毒株、抑制病毒複製和細胞激素風暴的效果，研究成果已發表於知名國際醫學期刊《藥理學前沿,Frontiers in Pharmacology, 2022》。

該項研究由多家大型醫院及大學聯手進行，陽明交通大學生物藥學研究所所長黃奇英教授表示，抗病毒藥物有著若干副作用，目前也僅限用於住院患者，對於第一線醫護人員與居家隔離的輕症患者，有著長年使用經驗的中藥應該是最佳解法。

應用生物資訊的電腦大數據來預測抗病毒中藥，研究團隊替數百種常見中藥進行快速預測與篩選，發現黃耆在對抗組織器官纖維化與調解免疫力，扮演著關鍵角色，極有潛力作為對抗病毒感染的利器。

懷特精製黃耆多醣研究中心與該研究團隊發現，精製黃耆多醣萃取物能誘導正常人的肺細胞產生關鍵「微小RNA」來阻止病毒複製、抑制促發炎的細胞因子。

進一步以新冠病毒所表現的棘蛋白和受體結合實驗證實，精製黃耆多醣萃取物能阻斷病毒吸附或侵入人體細胞，對抗變種病毒株也有效果，從研究成果推測，對於輕症或無症狀感染者，能溫和的誘發人體既有微小RNA群來對對抗病毒，幫助中重度患者抑制病毒複製，避免過度發炎所引起的細胞激素風暴，並減少肺纖維化的產生，研究成果已刊登於知名國際醫學期刊。

研究使用的精製黃耆多醣萃取物，採用世衛WHO藥典收錄的品種「膜莢黃耆」，透過獨家專利製程技術，與市面上常見的紅耆（生耆）及相關提取物，不論在功效或指標成分均有極大差異。

懷特總經理李伊伶表示，細胞激素風暴是新冠肺炎致死的主因之一，其中又以青壯年占大宗，肺纖維化則是新冠肺炎癒後的後遺症之一，可能留下不可逆的情況；此次的成果令人振奮，將持續進行抗疫保健產品、藥品開發，守護國人對抗疫情風暴。